В Азии на 50% выросло число вакансий в области блокчейна

В Азии с начала 2017 года число вакансий, связанных с блокчейном и криптовалютами, выросло на 50%.

Такие данные приводит британское кадровое агентство Robert Walters. Работодателями выступают как крупные корпорации, так и стартапы, отмечает «Коммерсантъ».

По словам директора департамента финансовых услуг Robert Walters в Гонконге Джона Маллэлли, несмотря на большое количество желающих работать в области блокчейна, «не у многих есть достаточно навыков», чтобы соответствовать требованиям работодателей.

Эксперты утверждают, что интерес бизнеса к блокчейну продолжит расти. Чтобы удовлетворить спрос работодателей, компаниям предлагают готовить все больше специалистов в данной области.