В Азии на 50% выросло число вакансий в области блокчейна
В Азии с начала 2017 года число вакансий, связанных с блокчейном и криптовалютами, выросло на 50%.
Такие данные приводит британское кадровое агентство Robert Walters. Работодателями выступают как крупные корпорации, так и стартапы, отмечает «Коммерсантъ».
По словам директора департамента финансовых услуг Robert Walters в Гонконге Джона Маллэлли, несмотря на большое количество желающих работать в области блокчейна, «не у многих есть достаточно навыков», чтобы соответствовать требованиям работодателей.
Эксперты утверждают, что интерес бизнеса к блокчейну продолжит расти. Чтобы удовлетворить спрос работодателей, компаниям предлагают готовить все больше специалистов в данной области.
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