Азербайджан поможет Европе снять зависимость от российского газа

В Евросоюзе рассматривают аналог российскому трубопроводу «Северный поток-2», который станет альтернативой поставкам «Газпрома».

Европейские страны уже рассматривают прокладку Трансадриатического газопровода из Азербайджана в Италию.

Американский конгрессмен Девин Нунес заявил, что строительству газопровода в Италии сейчас препятствует «российская пропаганда».

Украинские власти также высказались против «Северного потока-2», отмечает «URA» со ссылкой на «Ридус».

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