Азербайджан купил у России оружия на пять миллиардов долларов
Азербайджан приобрел у России военной техники на сумму свыше пяти миллиардов долларов. Об этом после переговоров с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава Азербайджана Ильхам Алиев.
Он отметил, что страна занимается модернизацией своих Вооруженных сил и отметил тенденцию роста закупок оружия у России. Алиев также признал РФ «важнейшим мировым производителем и поставщиком военной продукции на международные рынки», передает РБК.
В 2016 году Россия заняла второе место после США по экспорту вооружения. Россия продала за рубеж военной техники на сумму 6,34 млрд рублей.
Следующая новость Центробанк ожидает пика инфляции в начале 2019 года
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии