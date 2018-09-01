Азербайджан купил у России оружия на пять миллиардов долларов

Азербайджан приобрел у России военной техники на сумму свыше пяти миллиардов долларов. Об этом после переговоров с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава Азербайджана Ильхам Алиев.

Он отметил, что страна занимается модернизацией своих Вооруженных сил и отметил тенденцию роста закупок оружия у России. Алиев также признал РФ «важнейшим мировым производителем и поставщиком военной продукции на международные рынки», передает РБК.

В 2016 году Россия заняла второе место после США по экспорту вооружения. Россия продала за рубеж военной техники на сумму 6,34 млрд рублей.