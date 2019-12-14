Айрат Мухарлямов вернулся работать в казанскую школу

Казанский педагог и тренер школьных команд по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» Айрат Мухарлямов, которого в феврале обвинили в сексуальных домогательствах семь его подопечных, устроился на работу в одну из городских школ.

Об этом в своем Facebook сообщила автор расследования Елена Догадина.

К моменту написания заметки, журналист не имела возможности публично назвать номер школы, опасаясь за источник информации, однако назвала его «Русской планете». Оперативно получить официальное подтверждение предоставленной информации редакции не удалось.

Расследование по делу о сексуальных домогательствах Айрата Мухарлямова было опубликовано на портале «Площадь свободы» 5 февраля 2019 года. В нем семь школьниц (а как уверяет автор статьи, жертв намного больше), рассказывают о том, как тренер спаивал и домогался их на протяжении длительного времени. В случае отказа, Мухарлямов угрожал лишить их доступа к соревнованиям.

Педагог полностью отрицал свою вину. Вместо этого он активно писал своим ученицам личные сообщения в соцсетях. В них Айрат обвинял девочек в том, что по их вине оказался на грани увольнения.

После публикации расследования прокуратура Казани организовала проверку в отношении педагога нескольких учебных заведений города Мухарлямова и пообещала передать дело в СК РФ. Согласно имеющейся информации, сейчас уголовное дело против Мухарлямова не возбуждено.

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