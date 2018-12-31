АвтоВАЗу надоел выпуск спортивных моделей машин
Выход универсала Лада Веста SW Спорт до сих пор не одобрен руководством завода АвтоВАЗ, из-за чего дилеры в салонах не могут озвучить цену автомашин.
Отмечается, что Решение о выпуске пятидверки будет рассматриваться по результатам продаж седана Веста Спорт, и специалисты утверждают, что в 2019 году универсал точно можно не ждать.
Также стало известно, что работы над хэтчбеком Лада XRAY Спорт и вовсе остановлены, хотя он до сих пор значится на сайте Лады в разделе «концепты», передает «Авторевю».
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