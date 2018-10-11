«АвтоВАЗ» начал производство хэтчбеков Lada Xray Cross

«АвтоВАЗ» 11 октября запустил производство хэтчбека Lada Xray Cross. Прежде автомобиль выпускали только в виде кроссовера.

Испытания хэтчбека прошли на территории России, в том числе в северных и южных регионах страны. Производитель отмечает повышенную проходимость автомобиля и новый уровень комфорта.

Особый цикл испытаний прошли крашеные детали облицовки кузова: их проверили на стойкость в повреждениям, выгоранию, попаданию бензина.

Xray Cross впервые представили на Московском автосалоне в конце августа. На машине установлены новый электроусилитель руля, система обогрева, а дорожный просвет увеличен до 215 миллиметров, сообщает Агентство экономической информации «Прайм».

«АвтоВАЗ» является крупнейшим автопроизводителем в России. Продажи автомобилей за период с января по сентябрь 2018 года составили 259 129 единиц.

Ранее сообщалось, что Lada Vesta стала самым продаваемым автомобилем этого года: по итогам девяти месяцев было реализовано 76 189 машин. На втором месте оказался автомобиль Kia Rio (75 071 единица). Третье место заняла Lada Granta – производитель продал 70 186 экземпляров.