«АвтоВАЗ» до конца года сократит 720 сотрудников

Крупнейший в России автопроизводитель «АвтоВАЗ» объявил о сокращении 720 сотрудников с 9 июля по 31 декабря 2018 года. Соответствующее письмо поступило в Центр занятости Тольятти.

В правительстве Самарской области сообщили, что в начале года предприятие уведомило региональное министерство труда и миграционной политики о сокращении 734 сотрудников. Из них на 17 октября уволен 451 человек. Сам «АвтоВАЗ» передал министерству информацию о наличии 134 вакансий.

По данным квартальных отчетов компании, за первое полугодие 2018 года были уволены более тысячи сотрудников. На конец второго полугодия численность персонала составляла 36,4 тысячи человек.

В «АвтоВАЗе» пояснили РБК, что никаких новых сокращений не планируется, а Центр занятости предоставил «старое» уведомление. При увольнении сотрудникам завода предлагается перейти на аналогичную должность в другое подразделение или пройти обучение по новым специальностям, добавили в компании.

В августе текущего года сообщалось, что «АвтоВАЗ» в течение шести месяцев 2018 года принял рекордное за десять лет количество сотрудников – около 2 тысяч человек.

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