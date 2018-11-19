АвтоВАЗ готовит к выпуску «нулевую» Lada Xray

Высокий хэтчбек в «нулевой» комплектации Lada Xray в скором времени появится в автосалонах. Ожидается, что цена автомобиля будет начинаться от 600 тыс. рублей.

Ультрабюджетная версия Lada Xray оснащена двигателем объемом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил, имеет механическую коробку передач. Машина отличается отсутствием противотуманных фар и неокрашенными дверными ручками.

Вместе с тем «нулевая» комплектация предусматривает кондиционер, аудиоподготовку, подушку безопасности для водителя, электрогидроусилитель руля, систему помощи при старте на подъеме, антиблокировочную систему тормозов.

Точная цена такого автомобиля неизвестна. Сейчас АвтоВАЗ выпускает Lada Xray в 15 комплектациях. Стоимость машин колеблется в пределах от 629 900 рублей до 860 900, уточняет «Российская газета».

«Нулевая» комплектация уже выпускается в семействе Lada Vesta. Минимальная цена на автомобиль составляет 594 900 рублей.