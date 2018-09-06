«АвтоВаз» готовит к выпуску новую серию «Нивы» - LADA 4x4

Российский концерн «АвтоВаз» начал производство внедорожника нового типа на базе автомобиля «Нива».

В автомобиле появится новая приборная панель. Ее гамма состоит из сочетания черного и оранжевого оттенков. Пятидверная LADA 4x4 получила версию Black Edition.

В частности, внедорожник будут окрашивать эмалью черного цвета под названием «Пантера».

У нового автомобиля будут в литые диски черного цвета. Аналогичные колеса появились и в версии «Камуфляж», передает «Народные новости».