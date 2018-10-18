Автоконцерны в РФ просят власти не помогать новым производствам

Российские автопроизводители обратились в Минпромторг с просьбой не допускать новые компании к системе специнвестконтрактов, которую вводит правительство. Они объяснили это отсутствием загруженности действующих предприятий.

Письмо заместителю министра промышленности и торговли Александру Морозову направили представители «АвтоВАЗа», «КамАЗа», «ГАЗа», «Соллерса», Renault, Nissan, Mitsubishi и Daimler. Они просят ведомство не допустить к новому инвестиционному режиму те компании, которые не договорились о строительстве заводов.

Автопроизводители объясняют это тем, что работающие предприятия не загружены. Они предлагают повысить загрузку имеющихся мощностей с нынешних 40% до 80%.

По словам представителя«КамАЗа», авторы не рассчитывали на ответ министерства. Как сообщают «Ведомости», предложение автоконцернов обсудили в профильных ведомствах и поддержали многие из них.

Сейчас на специнвестконтракты рассчитывают компании, которые не имеют собственного автопроизводства в России. В частности, речь идет о BMW.

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