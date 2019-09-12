Автомобилистов в Москве предупредили о заторах на выходные

В связи с проведением парада техники городских служб в центре Москвы будут введены временные ограничения для проезда 13-15 сентября.

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, в пятницу вечером движение будет ограничено.

Так, например, в 21:00 будет ограничено движение на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Докучаева переулка и улицы Маши Порываевой, передает «Интерфакс».

Ранее были названы самые загруженные дороги Москвы. В десятку дорог, по которым москвичи уезжают из города на выходные, вошли: Ленинский проспект, Ленинградское шоссе, Варшавское шоссе, Проспект Маршала Жукова, Профсоюзная улица, Волоколамское шоссе, Липецкая улица, Рублевское шоссе, Дмитровское шоссе и Каширское шоссе.