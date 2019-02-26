Автомобили Opel вернутся на российский рынок

Автомобильный бренд Opel вернется на российский рынок. Производство машин было полностью остановлено на заводе в Санкт-Петербурге в 2015 году.

О возвращении автомобилей сообщила французская компания Groupe PSA. Производство развернут на заводе в Калуге, пишет ТАСС. Модельный ряд пока не определен.

Цель компании – утроить объемы продаж за счет выхода на новые рынки. Кроме России, компания планирует продавать Peugeot в Северной Америке и Citroen в Индии.

Opel покинул Россию в 2015 году. Прежний владелец бренда - американская компания General Motors – объясняла уход сложной экономической ситуацией в стране и ослаблением курса рубля. В 2017 году Opel выкупила французская компания Groupe PSA.