Автомобили Opel вернутся на российский рынок
Автомобильный бренд Opel вернется на российский рынок. Производство машин было полностью остановлено на заводе в Санкт-Петербурге в 2015 году.
О возвращении автомобилей сообщила французская компания Groupe PSA. Производство развернут на заводе в Калуге, пишет ТАСС. Модельный ряд пока не определен.
Цель компании – утроить объемы продаж за счет выхода на новые рынки. Кроме России, компания планирует продавать Peugeot в Северной Америке и Citroen в Индии.
Opel покинул Россию в 2015 году. Прежний владелец бренда - американская компания General Motors – объясняла уход сложной экономической ситуацией в стране и ослаблением курса рубля. В 2017 году Opel выкупила французская компания Groupe PSA.
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