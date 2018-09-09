Автомобиль сбил группу из девяти человек в столице
Машина Volkswagen Polo въехала в группу людей на Новочеркасском бульваре в столице. В результате аварии погиб как минимум один человек.
В ГИБДД Москвы заявили, что водитель не справился с управлением. Скрываться с места ДТП он не стал.
В экстренных службах сообщили, что в результате аварии пострадали девять человек, один скончался в машине скорой. Как уточняет ТАСС, среди пострадавших есть 17-летний подросток. Все участники инцидента – граждане Киргизии.
По предварительной информации, несколько мужчин поссорились между собой в кафе. Один из них обиделся, сел за руль и дождался, пока остальные покинут заведение. После этого мужчина совершил наезд.
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