Автомобиль сбил группу из девяти человек в столице

Машина Volkswagen Polo въехала в группу людей на Новочеркасском бульваре в столице. В результате аварии погиб как минимум один человек.

В ГИБДД Москвы заявили, что водитель не справился с управлением. Скрываться с места ДТП он не стал.

В экстренных службах сообщили, что в результате аварии пострадали девять человек, один скончался в машине скорой. Как уточняет ТАСС, среди пострадавших есть 17-летний подросток. Все участники инцидента – граждане Киргизии.

По предварительной информации, несколько мужчин поссорились между собой в кафе. Один из них обиделся, сел за руль и дождался, пока остальные покинут заведение. После этого мужчина совершил наезд.