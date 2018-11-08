Минпромторг заставит автоконцерны использовать шины из ЕАЭС

Минпромторг РФ хочет обязать автоконцерны использовать российские краски и лаки, а также шины, произведенные в ЕАЭС. Новые требования обсудят на совещании в ведомстве под председательством замглавы Виктора Евтухова 9 ноября.

Речь идет о поправках к постановлению правительства №719. Предлагается с 2020 года обязать автопроизводителей использовать не менее 30% лакокрасочных материалов при окрашивании легковых машин, не менее 50% - легких коммерческих, не менее 70% - грузовых, не менее 80% - автобусов и не менее 90% - любых деталей и комплектующих.

Также с 2020 года автоконцерны могут обязать использовать шины из ЕАЭС (включает Армению, Беларусь, Россию, Казахстан и Киргизию), пишет «Коммерсантъ».

По словам гендиректора «Nokian Tyres Россия» Андрея Пантюхова, существующие в РФ производства могут покрыть потребности автопроизводителей в шинах. С лакокрасочной продукцией ситуация обстоит иначе: в России отсутствуют необходимые для автопрома технологии с учетом глобальных требований.