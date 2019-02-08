Автобус с горняками сорвался с обрыва в Кемеровской области
На шахте «Распадская» в Кемеровской области перевернулся автобус «КамАЗ», перевозивший горняков. В результате происшествия погибли 6 человек, 16 рабочих получили травмы.
Как рассказали РИА Новости в экстренных службах региона, автобус опрокинулся в кювет с высоты 10-45 метров. В Следственном комитете говорят о падении с высоты 8 метров.
Происшествие унесло жизни шести человек, еще 16 госпитализированы с травмами разной степени тяжести. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.
«Распадская» - одна из крупнейших угольных шахт в России. В 2010 в результате взрывов метана на шахте погиб 91 рабочий, еще 133 горняка получили травмы.
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