Автобус с детьми попал в ДТП на Урале

В Башкортостане автобус со школьниками попал в аварию с участием легковушки. В результате ДТП погиб один человек, водитель автомобиля находится в больнице.

По данным ГИБДД Республики Башкортостан, женщина двигалась на автомобиле ВАЗ-2109 в сторону Магнитогорска и задела встречный автобус ЛиАЗ, который вез детей. От удара машина улетела в кювет.

Пассажир легковушки - 36-летний мужчина – скончался на месте, передает агентство «URA.RU». Водитель автомобиля была госпитализирована.

Известно, что дети в результате ДТП не пострадали. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства аварии.