Автобус с детьми попал в ДТП на Урале
В Башкортостане автобус со школьниками попал в аварию с участием легковушки. В результате ДТП погиб один человек, водитель автомобиля находится в больнице.
По данным ГИБДД Республики Башкортостан, женщина двигалась на автомобиле ВАЗ-2109 в сторону Магнитогорска и задела встречный автобус ЛиАЗ, который вез детей. От удара машина улетела в кювет.
Пассажир легковушки - 36-летний мужчина – скончался на месте, передает агентство «URA.RU». Водитель автомобиля была госпитализирована.
Известно, что дети в результате ДТП не пострадали. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства аварии.
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