ДТП станет меньше после запуска трассы Москва – Петербург

Платная трасса Москва – Санкт-Петербург М-11, движение по которой запустят 27 ноября, позволит снизить смертность в автоавариях.

По дороге к концу 2020 года будет проезжать как минимум 20 тыс. автомобилей в сутки. По словам экспертов, к 2030 году ожидается снижение смертности в этом транспортном коридоре от трех до пяти раз.

«С того момента как встречные полосы начали разделять отбойниками, строить развязки в разных уровнях, что предусмотрено на дорогах высшей технической категории, аварийность резко снижается», - заявил директор Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

Все это позволит избежать столкновений лоб в лоб, которые чаще всего и приводят к смерти в ДТП, сообщают «Известия».

Ранее сообщалось о том, что в ближайшие годы по новой трассе также планируется запустить беспилотные промышленные перевозки. Тестирование грузовых автомобилей для работы на М-11 уже было проведено на специализированном полигоне в Казани, передает ФБА «Экономика сегодня».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил о необходимости строительства автодороги между Чечней и Грузией.

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