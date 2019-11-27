ДТП станет меньше после запуска трассы Москва – Петербург

ДТП станет меньше после запуска трассы Москва – Петербург

Фото: pronedra.ru

Платная трасса Москва – Санкт-Петербург М-11, движение по которой запустят 27 ноября, позволит снизить смертность в автоавариях.

По дороге к концу 2020 года будет проезжать как минимум 20 тыс. автомобилей в сутки. По словам экспертов, к 2030 году ожидается снижение смертности в этом транспортном коридоре от трех до пяти раз.

«С того момента как встречные полосы начали разделять отбойниками, строить развязки в разных уровнях, что предусмотрено на дорогах высшей технической категории, аварийность резко снижается», - заявил директор Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

Все это позволит избежать столкновений лоб в лоб, которые чаще всего и приводят к смерти в ДТП, сообщают «Известия».

Ранее сообщалось о том, что в ближайшие годы по новой трассе также планируется запустить беспилотные промышленные перевозки. Тестирование грузовых автомобилей для работы на М-11 уже было проведено на специализированном полигоне в Казани, передает ФБА «Экономика сегодня».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил о необходимости строительства автодороги между Чечней и Грузией.

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!