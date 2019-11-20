В австрийский дом родителей Гитлера переедут полицейские

Власти Австрии решили разместить отделение полиции в доме города Браунау-на-Инне, где родился лидер фашистской Германии Адольф Гитлер.

В результате перепланировки в здании будет размещено окружное управление полиции и полицейский участок Браунау-на-Инне. Как заявил глава МВД страны Вольфганг Пешорн, использование этого дома под нужды полиции «должно ясно продемонстрировать, что это здание никогда больше не будет напоминать о национал-социализме».

По данным министерства, бывшей владелице дома были выплачены €812 тыс. за экспроприацию недвижимости в пользу государства. После этого местные власти должны были провести его реконструкцию и не допустить его привязки к режиму национал-социализма. МВД Австрии объявило тендер для архитекторов по всему Евросоюзу. Результаты конкурса огласят в первой половине 2020 года, сообщают «Известия».

Ранее в США были обнародовали документы, из которых следует, что в 1945 году ФБР рассматривало версию о побеге главы нацистской Германии Адольфа Гитлера на подводной лодке в Аргентину.

Один из сотрудников Федерального бюро расследований сообщал, что Гитлеру помогли укрыться чиновники латиноамериканской страны. Они предоставили ему убежище в южной части гор Анды. На тот момент фюрер сбрил усы и страдал от язв и астмы.

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