Авиасообщение с Грузией возобновят в 2020 году

Авиасообщение с Грузией возобновят в 2020 году

Фото: Pixabay.com

Действующий в России запрет на авиасообщение с Грузией может быть снят в первой половине 2020 года.

По данным источников в правительстве РФ, рассматривался вариант восстановления авиасообщения до конца текущего года, однако массовые митинги в Тбилиси на фоне правительственного кризиса в Грузии не позволили этого сделать, так как ситуация в стране остается небезопасной, сообщают «Известия».

Тем временем, правительство ведет переговоры по возмещению убытков авиакомпаниям из-за запрета на авиасообщение с Грузией.

«Безусловно, есть тема для разговоров, общения с авиакомпаниями. Я уверен, что по линии наших соответствующих ведомств, по линии правительства с компаниями ведется соответствующий разговор»,— заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О требовании российских перевозчиков получить компенсации ранее сообщал «Коммерсант».

По данным издания, обращение Минтрансу подготовила «Победа».

Ранее о необходимости возобновления полетов между странами заявлял МИД России Сергей Лавров.

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