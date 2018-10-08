Авиакомпания Qatar Airways купит 25% акций аэропорта «Внуково»
Катарская авиакомпания Qatar Airways договорилась о покупке 25% акций московского аэропорта «Внуково». Подписание документа состоится через несколько недель.
Об этом рассказал исполнительный директор авиакомпании Акбар аль-Бакер. В настоящее время идет оценка активов.
После этого будет подписан документ о покупке Qatar Airways четвертой доли аэропорта, сообщает Агентство экономической информации «Прайм». Акбар аль-Бакер отметил, что катарская авиакомпания «очень заинтересована в этом активе».
Национальный авиаперевозчик Катара объявил о намерении приобрести долю аэропорта «Внуково» в марте 2018 года. В апреле между Qatar Airways и «Внуково» был подписан меморандум о покупке 25% акций аэропорта.
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