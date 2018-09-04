Авиакомпания «Победа» увеличивает стоимость провоза багажа
Авиакомпания «Победа» значительно повысит стоимость провоза багажа на своих рейсах.
За чемоданы и сумки весом до 10 кг придется платить не 499 рублей, а 777 рублей.
Раньше при покупке билета на сайте авиакомпании по низкой ставке оплатить провоз багажа мог только один человек, остальным приходилось платить по 1499 рублей за перевозку сумок и чемоданов.
В агентствах и аэропортах это стоило 1000 рублей.
В «Победе» заявили, что цена изменилась из-за претензий ФАС, которая потребовала, чтобы каждый пассажир мог оформить билет по единому тарифу в рамках одного бронирования, передает «Санкт-Петербург» со ссылкой на ТАСС.
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