Авиакомпания «Победа» увеличивает стоимость провоза багажа

Авиакомпания «Победа» значительно повысит стоимость провоза багажа на своих рейсах.

За чемоданы и сумки весом до 10 кг придется платить не 499 рублей, а 777 рублей.

Раньше при покупке билета на сайте авиакомпании по низкой ставке оплатить провоз багажа мог только один человек, остальным приходилось платить по 1499 рублей за перевозку сумок и чемоданов.

В агентствах и аэропортах это стоило 1000 рублей.

В «Победе» заявили, что цена изменилась из-за претензий ФАС, которая потребовала, чтобы каждый пассажир мог оформить билет по единому тарифу в рамках одного бронирования, передает «Санкт-Петербург» со ссылкой на ТАСС.

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