Три авиакомпании заподозрили в подглядывании за клиентами

Три авиакомпании заподозрили в подглядывании за клиентами

Три авиакомпании - American Airlines, United Airlines и Singapore Airlines – заподозрили в слежке за пассажирами. Один из клиентов заметил в самолете камеры, вмонтированные в спинки кресел.

О наличии таких камер сообщил пассажир по имени Виталий Камлюк. Он разместил в соцсетях фотографию с камерой в кресле и сообщил, что устройства не были активированы, однако легко позволяют следить за пассажирами.

После проверки оказалось, что камеры действительно есть в самолетах American Airlines, United Airlines и Singapore Airlines. Там объяснили, что устройства предназначены для развлечений и проведения видеоконференций на борту. Все три авиакомпании заверили, что устройства не включаются без ведома пассажиров, пишет ФБА «Экономика сегодня».

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