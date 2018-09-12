Авиадебоширов будут штрафовать и арестовывать на 15 суток

Депутаты Государственной думы РФ приняли в первом чтении законопроект, который повышает штрафы за нарушения на транспорте.

По документу, невыполнение требований командира самолета, в том числе курение на бору или отказ пристегнуть ремни безопасности, будут наказывать в размере 20-40 тысяч рублей, или арестом на 15 суток.

За мелкое хулиганство будут штрафовать на 30-50 тысяч рублей, или арестовывать на 15 суток.

На данный момент штраф за хулиганство в самолете составляет от 500 до 1000 рублей.

Также штраф за нарушение правил видеосъемки или пользования средствами радиосвязи на борту самолета увеличат со 100 до 1000 рублей, отмечает «Санкт-Петербург».