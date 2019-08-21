Авиабилеты на Sukhoi Superjet 100 оказались дороже всех других

Перелет на российских Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) стоит на 20% больше, чем на Airbus и Boeing. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба, проанализировав цены на билеты.

По данным ведомства, к росту их стоимости приводят дорогое обслуживание и длительные простои SSJ-100 из-за ремонта и ожидания запчастей.

Доминирующее положение – у «Аэрофлота», который содержит парк из 49 SSJ-100, еще 100 поступят к 2026 году. При этом самые высокие цены устанавливаются на рейсы, где у компании нет конкуренции. Речь идет о перелетах Москва — Волгоград и Москва — Махачкала, передает РБК.

За последний год с самолетами Sukhoi Superjet 100 произошло шесть аварий. В одной из них 5 мая погиб 41 человек.