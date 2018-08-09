Авиабилеты на международные рейсы через неделю подорожают

Курс доллара в России станет причиной подорожания авиабилетов на международные рейсы.

Центробанк 13 августа пересчитает курс доллара, а с 15 августа авиабилеты на международных рейсах могут подорожать на 5%.

На данный момент стоимость евро составляет 76 рублей 42 копейки, доллара – 65 рублей 95 копеек, отмечает «Федерал Пресс».

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