Авиабилеты в Европу на Новый год резко подешевели

Стоимость билетов в Европу на новогодние праздники в этом году оказалась в среднем на 47% ниже, чем в предыдущем. Снижение цен связывают с нестабильным курсом рубля.

По данным сервиса для бронирования билетов OZON.travel, на период с 20 декабря по 7 января можно приобрести билеты в Испанию за 15 000 рублей на лоукостер и за 21 500 рублей на другие авиалинии. Италия обойдется в 20 000 рублей, а Германия – в 11 800 рублей.

Минимальная стоимость билета в Финляндию составит 10 500 рублей, а одно из самых популярных направлений на Новый год - Чехия – обойдется в 16 000, пишет РИА Новости.

Есть также недорогие билеты в теплые страны: перелет на Кипр стоит 22 000 рублей, в Черногорию – 15 000, а в Афины – 21 000.

«Снижение цен на европейские направления за два месяца до Нового года – приятное обстоятельство для тех, кто еще не определился с местом встречи праздника. В прошлые годы найти такие предложения было крайне затруднительно», - сказал коммерческий директор сервиса Рауф Расулов.

Ранее сообщалось о росте в 2018 году российского турпотока на Мальдивские острова.

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