С 6 августа «Сбербанк» уменьшит ставки по ипотеке

С 6 августа «Сбербанк» снизит ставки по ипотеке для рядовых заемщиков и увеличит скидку к ставке для зарплатных клиентов. Теперь приобрести жилье в новостройке можно будет по ставке от 7,6% годовых, а на вторичном рынке – от 9,1%.

На 0,5% будут снижены кредиты на готовое и строящееся жилье, а также загородные дома, покупку гаража или машино-места, передает ТАСС. Дисконт для зарплатных клиентов будет увеличен на 0,2% - до 0,5%.

Указанные ставки действительны при наличии полиса страхования жизни. В противном случае ставка по ипотеке будет увеличена на 1%.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал «не накручивать» ставки по ипотеке более 6% по льготным кредитам для детей с двумя и больше детьми.