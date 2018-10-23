АТОР составила рейтинг недорогих туров на море в ноябре

Стоимость десятидневных туров на море с вылетом 10 ноября существенно снизилась по сравнению с периодом ноябрьских праздников, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Самым недорогим направлением оказались ОАЭ – цена путешествия на двоих составит 57 333 рублей.

Снижение средней цены на путевки в Эмираты составило 29,4%. На втором месте расположилась Иордания – стоимость тура с авиаперелетом, трансфером, отелем и медстраховкой обойдется в 65 845 рублей. Снижение цен составило 28,4%.

Третью строчку рейтинга занял Таиланд – отдых вдвоем будет стоить 70 090 рублей. Замыкают пятерку Шри-Ланка (75 110 рублей) и индийский Гоа (77 192 рублей).

Падение цен наблюдается на некоторые карибские направления – туры в Мексику подешевели на 19,6%, по сравнению с отправлением 31 октября, а путевки на Кубу – на 31,7%, пишет РИА Новости.

Аналитики уверены, что снижение цен кратковременно, и призывают туристов выбрать путевку за адекватные деньги.