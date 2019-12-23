Астрономическая зима пришла в Россию

22 декабря отмечается день солнцестояния — в Северном полушарии продолжительность светового дня достигает своего минимума.

Светло будет только 6 часов 52 минуты, солнце зайдет уже в 15:30. C 23 декабря ночь пойдет на убыль.

Важное значение зимнего солнцестояния имеет с точки зрения формирования сезонов времени года. Начало астрономической зимы знаменует собой увеличение светового дня. В зависимости от сдвига календаря это событие происходит 21 или 22 декабря в Северном полушарии и 20 или 21 июня в Южном, сообщает «Рен ТВ».

Как сообщалось ранее, зима является любимым временем года лишь для 8% россиян.

Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, негативно к этому времени года относятся 29% жителей страны. Как правило, положительно к зиме относятся жители сел и небольших населенных пунктов до 100 тысяч человек.

Любящие зиму ценят в этом времени года снег, зимние виды спорта, Новый год. Меньше всего россиянам нравится мороз и свежий воздух.

Именно холод, грязь и гололед вызывает негативные эмоции у опрошенных.

При этом 46% респондентов предпочитают лето, еще 14% - осень, сообщают «Известия».

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