Астрономам впервые удалось рассмотреть Волосы Вероники
Орбитальный телескоп Hubble на днях прислал детальный снимок одного из самых красивых созвездий — Волосы Вероники.
Аппарат сумел запечатлеть крупное скопление галактик в центре созвездия.
Скопление Волос Вероники, или скопление Кома, находится в 300 миллионах световых лет от Земли.
Название созвездие получило в честь жены египетского царя Птолемея III — Береники (в русском написании — Вероника), жившей в III веке до н. э. Вероника пожертвовала свои прекрасные длинные волосы Афродите в благодарность за победу над сирийцами, передает «Ридус».
Следующая новость Спортсменов России допустили до мировых соревнований
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии