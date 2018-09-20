Астрономам впервые удалось рассмотреть Волосы Вероники

Орбитальный телескоп Hubble на днях прислал детальный снимок одного из самых красивых созвездий — Волосы Вероники.

Аппарат сумел запечатлеть крупное скопление галактик в центре созвездия.

Скопление Волос Вероники, или скопление Кома, находится в 300 миллионах световых лет от Земли.

Название созвездие получило в честь жены египетского царя Птолемея III — Береники (в русском написании — Вероника), жившей в III веке до н. э. Вероника пожертвовала свои прекрасные длинные волосы Афродите в благодарность за победу над сирийцами, передает «Ридус».