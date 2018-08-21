Аспиранты Москвы получат льготы на общественный транспорт

Аспиранты с 1 сентября могут пользоваться льготами на проезд в общественном транспорте.

Глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что соответствующее распоряжение уже подготовлено, и с сентября аспиранты могут воспользоваться своим правом на льготу.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил данный документ и одобрил его, сообщает «Экономика сегодня».