Аспиранты Москвы получат льготы на общественный транспорт
Аспиранты с 1 сентября могут пользоваться льготами на проезд в общественном транспорте.
Глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что соответствующее распоряжение уже подготовлено, и с сентября аспиранты могут воспользоваться своим правом на льготу.
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил данный документ и одобрил его, сообщает «Экономика сегодня».
Следующая новость В России могут сократить требования к стажу выхода на пенсию
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии