«Ашан» полностью обновит свои магазины в России

Ритейлер «Ашан» в 2019 году начнет обновление своих магазинов в России. Об этом сообщил генеральный директор «Ашан Ритейл Россия» Франсуа Реми.

Точные сроки обновления торговых точек он не назвал. Реми уточнил, что сначала трансформация затронет только московские магазины, затем обновление коснется региональных объектов.

«Наша политика: чтобы в нашей гамме был товар низкой цены, но до премиум сегмента. Хотим быть магазином для всех клиентов», - сказал гендиректор.

Во вторник, 9 октября, «Ашан» представил новый формат магазинов – «одасторы». Сейчас проект реализовали в четырех столичных магазинах. Изменения произошли как в ассортименте, так и в дизайне и цветовой гамме магазинов, сообщает Агентство экономической информации «Прайм». Реми отметил, что трансформация повлияла на рост товарооборота и увеличение трафика.

«Ашан» работает в России с 2002 года. Сейчас компания насчитывает 315 торговых точек в разных российских регионах.