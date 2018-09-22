В ДТП с асфальтовым катком в Тамбове погибли четыре человека

Четверо погибли в результате столкновения автомобиля Lada Priora с асфальтовым катком в Тамбове.

ДТП произошло ночью. Легковушка, за рулем которой находился 21-летний молодой человек, врезалась в каток для укладки асфальта.

В результате столкновения водитель и три пассажира погибли на месте, передает телеканал «360». Четвертый пассажир в тяжелом состоянии был госпитализирован.

В настоящее время проводится экспертиза. В региональном УМВД не исключают, что водитель в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.