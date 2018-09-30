В Асбесте секретные документы МВД нашли на помойке

Житель Асбеста обнаружил на помойке архивные документы городского отдела МВД. На некоторых из них стоит гриф «секретно».

О находке житель Свердловской области рассказал в соцсетях. По его словам, в найденных папках присутствуют материалы по уголовным делам, документы с личными данными сотрудников и секретные оперативные данные.

Агентство «URA.RU» обратилось за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области. Там пояснили, что о находке стало известно в результате обязательного мониторинга сети. Сейчас по делу идет «детальное разбирательство».

По словам официального представителя ведомства Валерия Горелых, автор опубликованной в интернете информации будет найден и опрошен.