В Асбесте секретные документы МВД нашли на помойке
Житель Асбеста обнаружил на помойке архивные документы городского отдела МВД. На некоторых из них стоит гриф «секретно».
О находке житель Свердловской области рассказал в соцсетях. По его словам, в найденных папках присутствуют материалы по уголовным делам, документы с личными данными сотрудников и секретные оперативные данные.
Агентство «URA.RU» обратилось за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области. Там пояснили, что о находке стало известно в результате обязательного мониторинга сети. Сейчас по делу идет «детальное разбирательство».
По словам официального представителя ведомства Валерия Горелых, автор опубликованной в интернете информации будет найден и опрошен.
Следующая новость «Гонки четырех» в Лыткарино собрали 3,5 тысячи участников
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии