Артем Дзюба хотел вбить в землю хорвата Домагоя Виду
Российский нападающий Артем Дзюба рассказал о своей реакции на скандальную видеозапись хорватских футболистов после матча с Россией в рамках чемпионата мира по футболу-2018.
По словам спортсмена, проукраинские выкрики защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и скаута национальной команды Огнена Вукоевича «очень взбесили еще в автобусе».
«Первая реакция — хотелось выйти и вбить Виду в землю», — рассказал Дзюба.
При этом он добавил, что злости на Виду не держит, так как тот принес извинения и «не ведал, что творит».
Дзюба также отметил упертость хорватских футболистов во время четвертьфинального матча, сообщает Ura.ru.
Следующая новость Власти России обидели чиновников Японии на Курильских островах
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии