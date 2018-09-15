В Армянске введен режим ЧС из-за критического состояния экологии

В Армянске и других близлежащих районах Крыма введен режим ЧС из-за ухудшения экологической ситуации. Предельно допустимая концентрации хлористого водорода и сернистого ангидрида в воздухе оказалась превышена более чем в пять раз.

По словам главы администрации города Василия Телиженко, паники в городе не наблюдается. На ликвидацию последствий выброса химических веществ с завода в Армянске направлено 76 млн рублей, пишет «Российская газета». Сроки окончания режима ЧС будут определены штабом по ликвидации экологической проблемы.

В начале сентября завод «Крымский титан» полностью прекратил работу из-за выбросов опасных химикатов. Власти полуострова не исключают версию сброса химикатов на севере Крыма со стороны Украины как одну из причин ухудшения экологии в Армянске.

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