Армия и церковь стали самыми одобряемыми институтами в РФ

Армия и церковь стали самыми одобряемыми институтами в РФ

Из всех государственных и общественных институтов россияне больше всего доверяют армии и церкви. Это следует из данных опроса ВЦИОМ.

Так, в армии уверены 86% населения. Это на 20% выше, чем в 2014 году, когда армии доверяли лишь 69,3% россиян.

Большую поддержку получила Русская православная церковь – ей доверяют 68,8%. По сравнению с 2014 годом, рост составил 4%. Социологи отметили, что конфликт РПЦ с Константинополем не повлиял на ее рейтинг в России.

Третье место по уровню доверия занимает полиция. Она получила одобрение 57% респондентов.

Все больше россиян не одобряют оппозицию, судебную систему, политические партии, профсоюзы и СМИ. За четыре года упал рейтинг одобрения работы обеих палат российского парламента – Госдумы с 48,5% до 35,5%, Совета Федерации – с 45,6% до 39,2%. Работой нижней палаты парламента недоволен почти каждый второй россиянин, а верхней – почти каждый третий, пишет РБК.

Телефонный опрос проводился социологами 17 декабря. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.

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