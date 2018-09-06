Армия России пополнится автономными боевыми роботами
Заместитель директора НИИ робототехники и процессов управления Южного федерального университета Михаил Медведев заявил, что автономные военные роботы поступят в российские войска к 2028–2030 годам.
По его словам, ученые разрабатывают автономных роботов для воздушных, морских, сухопутных и других войск, а одиночные образцы автономных систем планируется получить ориентировочно к 2023 году.
Автономные системы начнут самостоятельно выполнять все задачи, кроме связанных с применением оружия. Они войдут в состав общевойсковых сил, сообщает «360» со ссылкой на РИА Новости.
Следующая новость Дубна выходит на новый уровень производства электроники
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии