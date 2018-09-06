Армия России пополнится автономными боевыми роботами

Заместитель директора НИИ робототехники и процессов управления Южного федерального университета Михаил Медведев заявил, что автономные военные роботы поступят в российские войска к 2028–2030 годам.

По его словам, ученые разрабатывают автономных роботов для воздушных, морских, сухопутных и других войск, а одиночные образцы автономных систем планируется получить ориентировочно к 2023 году.

Автономные системы начнут самостоятельно выполнять все задачи, кроме связанных с применением оружия. Они войдут в состав общевойсковых сил, сообщает «360» со ссылкой на РИА Новости.