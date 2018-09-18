Армия Донбасса покончит с Киевом по щелчку первого затвора автомата

Командир «Пятнашки» Ахра Авидзба с позывным Абхаз рассказал, что армия ДНР готовится к контрнаступлению на Киев, и как только украинские силовики перейдут к наступлению, конфликт в регионе исчерпает себя.

Ахра Авидзба отметил, что начала необходимо дождаться выгодной геополитической обстановки, чтобы Киев в будущем не мог назвать его агрессором.

Он заверил, что если Киев рискнет вывести конфликт на новый уровень и пойдет на Донбасс, то в этом случае Донецк будет не только обороняться.

Ахра Авидзба пояснил, что в таком случае задачей армии ДНР станет уничтожение командного пункта.

Кроме того комбат рассказал, что на тот случай, если бойцы ВСУ пойдут вперед, у армии Донецкой народной республики есть «резервный батальон», сообщает «Народные новости».