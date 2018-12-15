Армения полностью отказалась от русскоязычного телевидения
Исполняющий обязанности министра образования и науки Армении Араик Арутюнян заявил, что интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» с нового сезона программа будет выходить на армянском языке.
Отмечается, что эта передача была последним русскоязычным телепроектом в Армении.
Передача «Что? Где? Когда?» выходит по советскому, а затем российскому телевидению с 4 сентября 1975 года, сообщает Lenta.ru.
Следующая новость Киев стал матерью трех объединенных соборов Украины
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии