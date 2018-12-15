Армения полностью отказалась от русскоязычного телевидения

Исполняющий обязанности министра образования и науки Армении Араик Арутюнян заявил, что интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» с нового сезона программа будет выходить на армянском языке.

Отмечается, что эта передача была последним русскоязычным телепроектом в Армении.

Передача «Что? Где? Когда?» выходит по советскому, а затем российскому телевидению с 4 сентября 1975 года, сообщает Lenta.ru.