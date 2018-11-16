Аркадий Ротенберг и Минобороны обменялись землями

Бизнесмен Аркадий Ротенберг получил от Минобороны 10 га в Москве в обмен на незавершенный проект спортивно-гостиничного комплекса в Петербурге. Переход собственности подтвержден данными Росреестра.

Комплекс должен расположиться на территории острова Бычий рядом со стадионом «Зенит-Арена». Ротенбергу перешла территория бывшей военной части в Южном Чертаново и автобаза Минобороны на Хорошевском шоссе. Информация о передаче участка ведомства спортивному клубу «Явара-Нева» Аркадия Ротенберга отражена в данных единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Представитель предпринимателя не смог пояснить, как будут использоваться полученные им участки. Эксперты рынка недвижимости говорят, что оптимальным решением станет застройка территорий жилыми помещениями.

Ротенберг возглавил клуб дзюдо в 1998 году. Президент РФ Владимир Путин, который в юности являлся спарринг-партнером бизнесмена по борьбе, стал почетным президентом «Явара-Невы».

Позже клуб получил от властей города Бычий остров в аренду на 49 лет. Земля была выделена под строительство спортивно-развлекательного центра и яхт-клуба. Сейчас строительство там завершено на 83%, пишет РБК.

Участок в Южном Чертаново, переданный Минобороны, занимает 7,4 га у Битцевского леса. Вместе с тем территория находится в 120 метрах от МКАД. Другая земля расположена ближе к центру.