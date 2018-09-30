Аркадий Дворкович продолжит бороться за пост президента ФИДЕ
Этическая комиссия Международной шахматной федерации (ФИДЕ) признала кандидата в президенты организации Аркадия Дворковича невиновным в нарушении правил, а значит, он может продолжить борьбу за пост.
Решение комиссии относительно жалобы Георгиоса Макропулоса стало известно в воскресенье, 30 сентября. Дворковича признали невиновным из-за отсутствия достаточных доказательств. Дворкович признался, что не сомневался в результатах рассмотрения жалобы.
«Моя репутация абсолютно честного кандидата полностью подтверждена. Мы будем продолжать работать», - приводит его слова телеканал «360».
Ранее Макропулос обвинил Дворковича в том, что тот оказывает давление на представителей шахматных организаций.
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