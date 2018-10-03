Аркадий Дворкович возглавил мировую шахматную федерацию

Бывший заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович сегодня был избран новым президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Аркадий Дворкович сменит на посту президента ФИДЕ другого россиянина – Кирсана Илюмжинова, который возглавлял федерацию с 1995 года.

Во время выборов Аркадий Дворкович обошел на выборах вице-президента ФИДЕ Георгиоса Макропулоса.

Третий кандидат в президенты британец Найджел Шорт снялся перед голосованием в пользу Аркадия Дворковича, отмечает «Sports.ru».