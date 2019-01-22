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Архитектор виллы Дмитрия Киселева отсудил 2,5 млн рублей

Архитектор виллы Дмитрия Киселева отсудил 2,5 млн рублей

Суд в Москве частично удовлетворил иск архитектора Владимира Мазурина к телеведущему Дмитрию Киселеву. Он требовал выплатить долг за строительство виллы в Коктебеле.

В исковом заявлении говорится, что в 2015-2016 году Мазурин руководил реконструкцией виллы в Крыму. Строительство шло сложно из-за ошибок предыдущих специалистов.

Киселев посчитал, что архитектор не справился с задачей. Представитель Мазурина в иске указал, что все требования были выполнены согласно договору и просил взыскать с ответчика 5 млн 813 тыс. рублей.

Представитель Дмитрия Киселев заявил, что истец провел услуги не в полном объеме и настаивал на отказе в удовлетворении требований. Ответчик также предоставил доказательства о передаче 23 млн 700 тыс. рублей истцу.

В результате судья потребовал взыскать с телеведущего 2 млн 586 тыс. рублей, пишет «Новая газета». Они намерены обжаловать решение суда.

В октябре Мазурин написал об инциденте с коктебельской виллой Киселева в местную газету. Однако тираж с новостью был полностью изъят.

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Места: Россия
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