Арестованный член Совфеда на допросе забыл русский язык

Арестованный сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков в ходе допроса заявил, что плохо владеет русским языком и потребовал переводчика. Сотрудники ведомства нашли ему подходящего специалиста.

Допрашивали Арашукова в качестве обвиняемого по трем статьям. Ему вменили участие в преступном сговоре, оказание давления на свидетелей и убийство, уточняет ФБА «Экономика сегодня».

Как пояснили в СК, Арашуков может быть причастен к убийству замглавы молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника экс-главы Республики Фраля Шебзухова. В следственных мероприятиях задействованы 200 человек.

Арашукова задержали на закрытом заседании Совета Федерации 30 января. Сенаторы единолично проголосовали за снятие с него неприкосновенности, из зала его вывели четверо силовиков. Позже в Санкт-Петербурге был задержан отец Арашукова – Рауль. Его подозревают в хищениях природного газа ПАО «Газпром». Ущерб от действий Арашукова мог составить 30 млрд рублей.