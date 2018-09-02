Арестованное у Дании судно с россиянами готовится к отплытию в Мурманск
Российский теплоход «Новая Земля», арестованный в Дании, готовится к переходу в порт Мурманска для выполнения рейсового задания.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе пароходства. Экипаж судна из 19 человек обеспечен продуктами и всем необходимым для эксплуатации теплохода. Угрозы для членов экипажа нет.
Ранее сообщалось, что в Дании арестовали теплоход «Новая Земля». Вместе с тем кризисная ситуация складывается вокруг судна «Поморье», застрявшем в Новом Орлеане. Речь идет о судьбе 80 моряков, которые не могут прибыть на Родину с середины мая.
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