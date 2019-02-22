Арестована оставившая ребенка с мешком на голове москвичка

Женщина, которая оставила в столичном парке «Лосиный остров» своего шестилетнего ребенка, арестована до 18 апреля. Ей предъявлено обвинение в покушении на убийство с особой жестокостью.

Следствие заявило, что в случае принятия более мягкой меры пресечения обвиняемая Надежда Куликова может оказать давление на потерпевшего, свидетелей. Прокурор поддержал эту позицию.

Сама женщина призналась, что не знает, где ее сын, пишет «Интерфакс». Адвокат заявила, что ребенок находится в институте Склифосовского, за ним присматривает бабушка. Она пытается взять ребенка под опеку.

Мальчика с мешком на голове обнаружили 18 февраля. Он шел по обочине в районе парка «Лосиный остров». Оказалось, что ребенок провел ночь в лесу. У него констатировали вторую степень переохлаждения.

Полиции о пропаже ребенка сообщила сама мать. Она заявила, что, одев на голову мешок и обмотав его скотчем, пыталась наказать ребенка за то, что сын хотел утопить собаку. Женщина утверждала, что мальчик испугался и убежал.