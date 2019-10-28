Арестован расстрелявший сослуживцев в Забайкалье солдат

Гарнизонный военный суд арестовал солдата Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев в Забайкалье. На какой срок его заключили под стражу, не разглашается.

Как сообщает ТАСС, суд поддержал следствие и избрал запрашиваемую меру пресечения.

Инцидент в воинской части в Забайкалье произошел 25 октября. Военнослужащий расстрелял сослуживцев во время смены караула. В результате восемь человек погибли, двое находятся в больнице в тяжелом состоянии. В Минобороны сообщали, что военный устроил стрельбу из-за нервного срыва на почве личных обстоятельств. Знакомые солдата уверены, что стрельба была спровоцирована издевательствами со стороны одного из старших лейтенантов.