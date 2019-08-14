Суд арестовал активного участника протестных акций в Москве

Пресненский суд Москвы в среду арестовал участника нескольких протестных акций в центре Москвы. Константину Котову вменили неоднократное участие в несанкционированных мероприятиях в столице. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря суда Лейлу Кокая.

Котов ранее неоднократно привлекался судом к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ за участие в несанкционированных акциях, 10 августа 2019 года он был арестован полицейскими при попытке скрыться.

Теперь в его отношении возбуждено уже уголовное дело по статье 212.1 «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», парню грозит до 5 лет тюрьмы и штраф до 1 миллиона рублей.