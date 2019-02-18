Арест американского инвестора навредил экономике России

Арест американского инвестора навредил экономике России

После ареста американского инвестора Майкла Калви в России заговорили об ухудшении инвестклимата. На фоне новости о его задержании акции «Яндекса» и «Сбербанка» упали на 8%.

Аналитик «Альфа-банка» Наталия Орлова отметила, что информация об уголовном преследовании Калви негативно повлияет на инвестклимат в России. Вместе с тем она призналась, что делать анализ рынка, в котором динамика определяется новостями о судебных процессах, очень сложно.

В «Райффайзенбанке» сказали Lenta.ru, что дело в отношении Калви не сильно отразится на инвестпривлекательности России, так как иностранные фонды ориентируются на макроэкономическую ситуацию прежде всего, «а она в России лучше, чем на большинстве развивающихся рынков», признались в банке.

Американского инвестора защищают представители многих коммерческих структур. Основатель и совладелец «Яндекса» Аркадий Волож заявил, что при инвестировании в российские компании фонд Baring Vostok действовал «четко» и «очень корректно».

Владелец «Тинькофф-банка» Олег Тиньков назвал его самым профессиональным и честным инвестором. Глава «Сбербанка» Герман Греф признался, что Калви – порядочный человек, много сделавший для привлечения инвестиций в Россию.

Глава крупнейшего в России инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви был арестован на два месяца по делу о мошенничестве. Инвестор считает преследование результатом недобросовестного поведения партнеров в рамках спора вокруг банка «Восточный экспресс».

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Места: Россия
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